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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة روبى .. عزيز الشافعى يحتفل بتصدر بهاء سلطان التريند

صدى البلد

احتفل الملحن عزيز الشافعى ،بتصدر أغنية “قبل ما امشى" للمطرب بهاء سلطان موقع الفيديوهات يويتوب ، حيث احتلت المرتبة 13.

وكتب عزيز الشافعى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" تعالى أدلعك ، أنا الغلطان ، دادينا ، دلوقتى عجبناكوا .. أغانى كتير بين عزيز الشافعى وبهاء سلطان وتنضم لهم قبل ما امشى وتريند متصاعد من أول يوم.

أغنية قبل ما أمشى لـ بهاء سلطان، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا. 

وكان أكد الملحن عزيز الشافعي، مؤلف وملحن أغنية "3 ساعات متواصلة" لروبي، أن كلمات الأغنية ليس بها أي ايجاءات كما يدعي البعض، مشيرا إلى أن البعض فسر كلمات الأغنية على أهواءه الشخصية.

 

وقال عزيز الشافعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن كلمات الأغنية، تعني البعد عن االواقع الروتيني والكئيب في العلاقات، معلقا “الناس اللي بتفكر في حاجة تانية هما أحرار”.

بنحاول نكون موجودين مع الأجيال الجديدة

وتابع  مؤلف وملحن أغنية “3 ساعات متواصلة”، أن روبي حققت نجاح كبير من تلك الأغنية وغير منزعجة بما يتم إثارته على تلك الأغنية، مؤكدا أن مصر بلد الفن والقوى الناعمة وبنكمل مسيرة عظماء من قبلنا وبنحاول نكون موجودين مع الأجيال الجديدة".

3 ساعات متواصلة أغنية قبل ما أمشى أغنية 3 ساعات متواصلة الملحن عزيز الشافعي روبي أعمال بهاء سلطان

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