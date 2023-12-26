أخبار الفن .. محمد حماقى يحيى الحفل الختامي لكأس السوبر المصري بـ أبو ظبي .. بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر

نشر قسم الفن بموقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يحيى المطرب محمد حماقي ، يوم الخميس 26 ديسمبر ،الحفل الختامي لكأس السوبر المصري، فى أبو ظبى.

وكتب حماقى عبر حسا بتطبيق انستجرام:" ميعادنا فى أبو ظبى يوم ٢٨ ديسمبر ، هكون معاكم فى حفل ختام السوبر المصرى.

ام 2023 كان هو الاسعد لعدد كبير من الفنانين دخلوا من خلاله القفص الذهبي ، حيث شهد هذا العام زواج عدد كبير من الفنانين ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الزيجات :

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي" و “ بلوموندو”، وأخيرا فيلمي شماريخ وأبو نسب .

تستعد الفنانة ليلي علوي لتقديم مسرحيتها الجديدة “ الصندوق الأحمر ” ، ضمن فاعليات موسم الرياض ، وذلك خلال الفترة من 3 يناير إلى 7 يناير .

وتدور أحداث مسرحية الصندوق الأحمر حول الدكتور فريدة الطبيبة النفسية التى تواجه التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك بداخلها جرح لم يشفه الزمن... فهل تستطيع فريدة فصل مشاعرها الدفينة عن عملها واحترافيتها المهنية أم ستختلط الأمور في بعضها البعض وتسيطر مشاعرها على مهنيتها؟

حلت خبيرة التارووت بسنت يوسف ضيفة على برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب ، فى الحلقة السنوية المعتادة، وذلك عبر قناة mbc مصر.

وخلال الحلقة ألقى الإعلامي عمرو أديب سؤال على خبيرة التارووت بسنت يوسف حول توقعاتها بشأن عودة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب .

تمكنت أغنية 3 ساعات متواصلة للفنانة روبي من تحقيق نسب مشاهدة عالية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

واقتربت أغنية “3 ساعات متواصلة” لـ روبي من تحقيق ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.