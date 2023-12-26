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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. محمد حماقى يحيى الحفل الختامي لكأس السوبر المصري بـ أبو ظبي .. بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن بموقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

محمد حماقى يحيى الحفل الختامي لكأس السوبر المصري بـ أبو ظبي

يحيى المطرب محمد حماقي ، يوم الخميس 26 ديسمبر ،الحفل الختامي لكأس السوبر المصري، فى أبو ظبى.

وكتب حماقى عبر حسا بتطبيق انستجرام:" ميعادنا فى أبو ظبى يوم ٢٨ ديسمبر ، هكون معاكم فى حفل ختام السوبر المصرى.

 

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

 

ام 2023 كان هو الاسعد لعدد كبير من الفنانين  دخلوا من خلاله القفص الذهبي ، حيث شهد هذا العام زواج عدد كبير من الفنانين ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الزيجات :

 

إيرادات السينما أمس.. محمد عادل إمام على القمة والخميس اللي جاي يتذيل

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي" و “  بلوموندو”،  وأخيرا فيلمي شماريخ وأبو نسب .

 

تصل إلى 8000 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر وموعد عرض الصندوق الأحمر

تستعد الفنانة ليلي علوي لتقديم مسرحيتها الجديدة “ الصندوق الأحمر ” ، ضمن فاعليات موسم الرياض ، وذلك خلال الفترة من 3 يناير إلى 7 يناير . 

وتدور أحداث مسرحية الصندوق الأحمر حول الدكتور فريدة الطبيبة النفسية التى تواجه التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك بداخلها جرح لم يشفه الزمن... فهل تستطيع فريدة فصل مشاعرها الدفينة عن عملها واحترافيتها المهنية أم ستختلط الأمور في بعضها البعض وتسيطر مشاعرها على مهنيتها؟

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بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

حلت خبيرة التارووت بسنت يوسف ضيفة على برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب ، فى الحلقة السنوية المعتادة، وذلك عبر قناة mbc  مصر.

وخلال الحلقة ألقى الإعلامي عمرو أديب سؤال على خبيرة التارووت بسنت يوسف حول توقعاتها بشأن عودة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب . 

 

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

تمكنت أغنية 3 ساعات متواصلة للفنانة روبي من تحقيق نسب مشاهدة عالية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 

واقتربت أغنية “3 ساعات متواصلة” لـ روبي من تحقيق ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. 

 

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