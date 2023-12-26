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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

صدى البلد

عام 2023 كان هو الاسعد لعدد كبير من الفنانين  دخلوا من خلاله القفص الذهبي ، حيث شهد هذا العام زواج عدد كبير من الفنانين ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الزيجات :

 

أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب : 

 

ولعل أحدث عروس فى الوسط الفني هي الفنانة أسماء أبو اليزيد  والتى احتفلت بزفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وسط أقاربها وعدد من أصدقائها ، فى القلعة .

تامر عاشور ونانسي نور : 

 

احتفل الفنان تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسي نور فى شهر أكتوبر الماضي  داخل أحد الفنادق الكبرى بعد عقد قرانهما وابذى حضره عدد كبير من النجوم. 

وحرص على حضور حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور كل من الفنان محمد حماقي والفنان هيثم شاكر والإعلامية مني الشاذلي والفنانة شيماء سيف والاعلامية سهير جودة والاعلامية مفيدة شيحة وغيرهم من النجوم والمقربين من العروسين. 

هاني سرحان وبسمة داود : 

 

كما أحتفل هذا العام المؤلف هاني سرحان بزفافه ، على الفنانة بسمة داوود بأحد المساجد التاريخية، وبحضور عدد من نجوم الفن. 

ميرنا نور الدين : 

وخلال شهر يونيو الماضي ، احتفلت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين بزواجها ، على شاب من خارج الوسط الفني  ، وسط حضور كبير من أهل الفن، أبرزهم على ربيع، فريال يوسف، أحمد زاهر وابنته ليلي، وصلاح عبد الله، أحمد السبكي، أحمد الشامي، المخرج مرقص عادل، بسمة بوسيل. 

واحيا الحفل كل من الفنان رامي صبري، والراقصة أوكسانا، التى أشعلت حفل الزفاف بعدد من الراقصات.

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سامح الصريطي وحنان :

 

الفنان سامح الصريطي أعلن هذا العام أيضاً زواجه من الفنانة المعتزلة حنان ، وذلك بعد شهور من الزواج الفعلي ، والذى تم خلال شهر رمضان الماضي . 

وقال سامح الصريطي خلال تصريحات صحفية : "اتجوزت أنا وحنان من قبل رمضان اللي فات، ومحبناش نعلن عن حاجة إلا في الوقت المناسب، والجواز مش عيب ما دام قدّام ربنا".

طه الدسوقي:

 

 وشهد عام 2013 أيضاً احتفال الفنان الشاب طه الدسوقي بزفافه الاستايلت نادين كيديشيان.

إيساف : 

 

وفى شهر يناير الماضي أعلن المطرب إيساف زواجه  بفتاة من خارج الوسط الفني بمسجد مدينتي وسط حضور عدد كبير من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في الاحتفال بعقد قران وزفاف المطرب إيساف والعروس "رضوى" وذلك داخل دار مناسبات مسجد مدينتي.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن المنتج حمدي بدر ،مصطفى محفوظ ، محمد أحمد ماهر ، رامي وحيد ، حسام البيجرمي، إيناس على ، إلهام عبد البديع وزوجها وليد سامي، أحمد التهامي، ايمن البنا وشريف قمر لطيفة بكرى .. وغيرهم ممن شاركوا العروسين مراسم عقد القران. 

 

 

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