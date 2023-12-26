بسبب اغتيال موسوي.. إعلام عبري: إيران وراء حادث سفارة تل أبيب بنيودلهي

وجهت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أصابع الاتهام إلى إيران في الانفجار الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية في الهند، وقائلة إنه انتقام من إيران ردا على اغتيال رضا موسوي.

وقال موقع "والا" العبري، إن الانفجار الذي وقع بالقرب من سفارة تل أبيب في نيودلهي على خلفية تهديدات إيران بالرد على اغتيال المستشار الكبير في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي الذي قتل أمس في هجوم نسب إلى إسرائيل في سوريا.

وأضاف الموقع أن إيران حاولت بالفعل عدة مرات في الماضي تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في الهند.

ونوه بأنه في عام 2021، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من السفارة في نيودلهي، وبحسب ما ورد تم تفجيرها من قبل منظمة محلية تابعة لإيران.

وكان موسوي مقرباً من القائد السابق لفيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والحرس الثوري بأن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن الاغتيال"، فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها الرسمية عن الاغتيال.

وتصاعدت حدة التوتر بين تل أبيب وطهران في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، على الرغم من نفي إيران علمها بنوايا حماس لشن الهجوم المفاجئ.