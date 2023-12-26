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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جربت كل حاجة ومفيش نتيجة.. علاج رائحة القدم الكريهة نهائيا

رائحة القدم
رائحة القدم

تعد رائحة القدم الكريهة من المشكلات الشائعه بشكل واسع وتتسبب في مواقف محرجه للاشخاص وقد لاتفيد الحيل المنزلية في التخلص منها. 

لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق  علاج رائحة القدم الكريهة القوية التى تساعد في اخفائها منها نهائيا.

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نقدم لكم أهم النصائح التي تساعدك في التخلص من رائحة القدم الكريهة وذلك وفقا لما جاء في موقع هيلث.

مضادات الفطريات
يمكن أن تساعد مضادات الفطريات في علاج العدوى الفطرية، والتي يمكن أن تكون سببًا لرائحة القدم الكريهة.
مضادات التعرق
يمكن أن تساعد مضادات التعرق في منع التعرق المفرط.
الجراحة. في الحالات الشديدة، قد يوصي الطبيب بإجراء جراحة لإزالة جزء من الغدد العرقية.
نصائح إضافية للتخلص من رائحة القدم الكريهة

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي قد تساعدك في التخلص من رائحة القدم الكريهة:

تجنب ارتداء الأحذية الضيقة ويمكن أن تؤدي الأحذية الضيقة إلى زيادة التعرق ونمو البكتيريا والفطريات.

استخدم صابونًا ومضادًا للعرق يحتويان على خصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن تساعد هذه المنتجات في منع نمو البكتيريا.
ضع بعض الخل الأبيض في ماء الاستحمام الخاص بك و يمكن أن يساعد الخل الأبيض في قتل البكتيريا والفطريات.
نقع قدميك في محلول من صودا الخبز والماء ويمكن أن تساعد صودا الخبز في امتصاص الرطوبة ومنع نمو البكتيريا.

مع اتباع هذه النصائح، يمكنك التخلص من رائحة القدم الكريهة وزيادة ثقتك بنفسك.

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