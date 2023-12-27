أبرزها "إيزي باي" وحتى 1200 دولار| بطاقات للسحب والشراء بالعملات الأجنبية بعد توقف الخدمة بالبنوك

مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بدأت بعض البنوك الحكومية والخاصة في اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضبط عمليات السحب الدولاري على بعض البطاقات الائتمانية.

ويأتي هذا الإجراء استجابةً للتحديات التي تواجه السوق المصرفية نتيجة للاستخدام السيء لتلك البطاقات، مما أثر سلبًا على احتياجات المواطنين للعملات الأجنبية.

التأثيرات على العمليات الشرائية بالعملات الأجنبية

ومع بدء تنفيذ وقف السحب الدولاري في بعض البنوك، وجد المواطنون أنفسهم أمام تحديات في تنفيذ عمليات الشراء الخارجية أو السحب الدولي.

وتأتي هذه التحديات كعقبة أمام تلبية احتياجاتهم وتنفيذ خدماتهم التي تتطلب العملات الأجنبية.

