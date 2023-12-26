عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يفوز على بيرنلي 2 / 0 في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

انتهت مباراة ليفربول وبيرنلي بفوز الريدز بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة رقم 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف ليفربول داروين نونيز في الدقيقة ٦ من عمر الشوط الأول، وضاعف النتيجة ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة ٩٠.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة رقم 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز 19 برصيد 11 نقطة.

ويبحث ليفربول عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر جولتين للارتقاء إلى الصدارة مؤقتًا، بينما يتطلع بيرنلي للفوز في محاولته للخروج من مراكز الهبوط.

وفيما يلي تشكيل ليفربول:

أليسون- جوميز- إيندو- فان دايك- نونيز- صلاح- جاكبو- إيليوت- جرافينبيرش- أرنولد- كونساه.

كما أعلن فينسينت كومباني، مدرب بيرنلي، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالآتي:

ترافورد- أوشيه- تايلور- بيير- براونهيل- بيرجي- فوستر- فيتينيو- أمدوني- تريسور- أودوبيرت.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: كيليهر- كوناتي- دياز- سوبوسلاي- جونز- جوتا- تشامبرز- مكونيل- برادلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

عريس الخانكة راح ضحية الشهامة| حكاية رصاصة كتبت نهاية ابن القليوبية بعد 25 يوم زواج

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يسعي للتعاقد مع جوهرة برازيلية جديدة

صدمة في برشلونة.. غياب جوهرة الفريق عن السوبر الإسباني

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول

بمشاركة الزمالك.. أهلي جدة يعلن مشاركته في بطولة كأس دبي للتحدي

رونالدو وبنزيما وجها لوجه في قمة الاتحاد والنصر بالدوري السعودي

سيارة ودرهم ذهبي.. جوائز تنتظر الجماهير في مباراة السوبر الإماراتي

مانشستر يونايتد يحدد أولى صفقاته الصيفية

مكالمة مورينيو تتسبب في تغريم مدرب فيوتشر

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف كيف رد السيسي على تصريح شارون الخطير بشأن سيناء.. فيديو

روبي مش مطربة.. تعليق مفاجئ من نقابة الموسيقيين على أغنية "3 ساعات"

ليفربول يفوز على بيرنلي 2 / 0 في الدوري الإنجليزي

جيش الاحتلال يعلن مصرع 6 جنود في غزة وعلى حدود لبنان

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الأمم المتحدة تعلن تعيين الهولندية سيجريد كاغ منسقة إنسانية لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنري ميلر .. منعت روايته الأولى 27 عاما ما قصته؟

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

إيحاءات جنـ.سية| روبي في مرمى النيران.. ونقيب الموسيقيين يخرج عن صمته (إيه الحكاية)

الزمالك بمقاعد المشجعين والأهلي في المقدمة..تصنيف فيفا للأندية المتأهلة لمونديال 2025

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ