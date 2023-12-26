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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إيرادات 160 مليون جنيه.. حلوان الأهلية تكشف عن إيراداتها خلال 2023

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

حققت جامعة حلوان الأهلية خلال عام ٢٠٢٣ العديد من الإنجازات بكافة المراحل الدراسية والبحثية ، كما تم افتتاح العديد من البرامج الدراسية بها ، واستقبلت جامعة حلوان الأهلية  4300 طالب منذ بداية العام الدراسي 2023-2024 . 

وكشف إدارة جامعة حلوان الأهلية أنه تم تحقيق إيرادات العام ٢٠٢٣  ما يقرب من 160 مليون جنيه إلى الآن، وأن الجامعة تضم حاليا 17 برنامجا، من خلال 8 كليات، حيث بدأت جامعة حلوان الاهلية بـ 5 برامج خلال العام الجامعى -2022 - 2023 من خلال 3 كليات.


ولدت جامعة  حلوان الأهلية من رحم جامعة عريقة، وهو ما جعلها جامعة مميزة يقبل عليها الطلاب، وأبرزت الجامعة نجاحاً كبيراً منذ أن بدأ التقدم للجامعة وفقا للحد الأدنى المقرر للبرامج الدراسية، وجاء إنشاء جامعة حلوان الأهلية في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام الطلاب، حيث بدأت الدراسة بها في الأول من أكتوبر 2022.

أنشئت الجامعة بالقرار الجمهوري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان – عين حلوان في مدينة حلوان، وتطبق جامعة حلوان الأهلية تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل، وتقدم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا وإقليميا ودوليا، وتسعى لتشجيع الابتكار والابداع والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية، وتسعى للربط مع الصناعة فى إطار مرن يسمح بالتحسن المستمر والحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى، وتزويد المجتمع بقادة المستقبل القادرين على إحداث تغيير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الإقليمي والدولى بالإضافة إلى قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة للمشكلات كباحثين واعدين ذوي قدرة على التعلم مدى الحياة.

Jobs Education إحتياجات سوق العمل البرامج الدراسية التطور العلمي والتكنولوجي الجامعات الذكية التقنية الحديثة

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