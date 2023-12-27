مدير المركز العربي للدراسات السياسية: عام 2024 قد يشهد عودة ترامب للحكم

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن هناك توقعات بأن الأغلبية ستكون في صالح الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتالي فوز دونالد ترامب.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن نجاح دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة سيشكل أزمة كبيرة على الكيان الصهيوني بصورة كبيرة، وذلك لأن سياسة دونالد ترامب تعتمد على الإنفاق في الداخل الأمريكي وليس خارجها، وبالتالي سيمكن القول إنه سيكون هناك انخفاض في حجم التمويل الأمريكي للحكومة الإسرائيلية الفترة المقبلة في حال خروج جو بايدن من البيت الأبيض.

وأضاف أن دونالد ترامب لن يعطي دولارا واحدا لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك لأن دونالد ترامب يعتمد على إدخال الدولار في الخزانة الأمريكية وليس استخراجه من أجل تمويل جيش الاحتلال في غزة.

أشار إلى أنه في حال فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة له في الانتخابات المقبلة فيمكن القول إن إسرائيل ستكون في مأزق شديد، وذلك لأن الرئيس الروسي بوتين من أنصار حل الدولتين، وبالتالي سيكون الاحتلال في مواجهة مباشرة مع هذه القوى الدولية العظمى.