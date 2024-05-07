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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 31

صدى البلد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأربعاء/ طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 31 19
العاصمة الإدارية 30 18
6 أكتوبر 31 18
بنهــــا 31 18
دمنهور 30 18
وادي النطرون 30 17
كفر الشيخ 28 18
المنصورة 29 18
الزقازيق 31 18
شبين الكوم 30 18
طنطا 30 17
دمياط 30 18
بورسعيد 26 17
الإسماعيلية 32 17
السويس 28 18
العريش 28 17
رفح 27 16
رأس سدر 32 19
نخل 28 14
كاترين 25 12
الطور 31 23
طابا 29 21
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 26 18
العلمين 26 18
مطروح 25 17
السلوم 28 17
سيوة 33 15
رأس غارب 30 20
الغردقة 32 23
سفاجا 33 22
مرسى علم 33 22
شلاتين 34 23
حلايب 29 24
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 28 23
الفيوم 31 18
بني سويف 31 18
المنيا 32 17
أسيوط 32 18
سوهاج 33 19
قنا 34 22
الأقصر 35 23
أسوان 35 23
الوادي الجديد 34 20
أبوسمبل 35 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 25
المدينة المنورة 34 23
الرياض 36 22
المنامة 32 26
أبوظبي 40 28
الدوحة 36 27
الكويت 35 20
دمشق 26 11
بيروت 23 18
عمان 26 14
القدس 25 15
غزة 24 16
بغداد 30 17
مسقط 37 31
صنعاء 26 15
الخرطوم 39 25
طرابلس 23 16
تونس 21 16
الجزائر 20 12
الرباط 29 13
نواكشوط 32 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 24 6
إسطنبول 27 15
إسلام آباد 37 23
نيودلهي 40 26
جاكرتا 33 25
بكين 30 16
كوالالمبور 34 25
طوكيو 23 12
أثينا 24 18
روما 22 13
باريس 20 9
مدريد 25 12 
برلين 21 12
لندن 19 10
مونتريال 14 7
موسكو 6 1-
نيويورك 27 15
واشنطن 31 18
أديس أبابا 22 14

الأرصاد الجوية

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