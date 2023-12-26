اتصال هاتفي عاجل من بايدن بأمير قطر بشأن غزة |ماذا يحدث؟

تلقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن تناولا خلالها آخر التطورات في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري في قطر في بيان له، وفقا لوكالة الأنباء القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد استعرض مع الرئيس الأمريكي آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ووفقا لبيان الديوان الأميري، فقد بحث الجانبيان العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وواشنطن وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.