للتباحث في أوضاع غزة.. وزير الخارجية الأردني يزور قطر

يعتزم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، زيارة قطر، اليوم السبت في إطار عمليات التشاور حول الأزمة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن "الصفدي" سيلتقي خلال زيارته للدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتأتي زيارة الصفدي ، في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة لتكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على غزة، والمستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان مجلس الأمن الدولي، أقر مشروع قرار يقضي بتوسيع عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووافقت 13 دولة على القرار بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.