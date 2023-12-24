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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر ترسل 14 طنا من المساعدات للفلسطينيين في غزة

صدى البلد

هبطت طائرة قطرية محملة بـ 14 طنا من المساعدات موجهة للفلسطينيين بغزة في مطار العريش بمصر، اليوم الأحد، وفقا لإعلان نشرته وكالة الأنباء القطرية.

تمثل عملية تسليم المساعدات الأخيرة هذه الطائرة القطرية الخمسين التي يتم إرسالها إلى غزة، بإجمالي إجمالي يصل إلى 1,548 طنًا من المساعدات المقدمة منذ بدء المبادرة. 

وتشمل المساعدة الإمدادات الأساسية مثل المواد الغذائية، وهي عبارة عن جهد تعاوني يتضمن مساهمات من صندوق قطر للتنمية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية.

كانت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية، لولوة بنت راشد الخاطر، حاضرة في مطار العريش لاستقبال الطائرة. 

وتعكس شحنة المساعدات التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني خلال التحديات الإنسانية المستمرة التي يواجهها.

 

للقوات المسلحة القطرية غزة مصر

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