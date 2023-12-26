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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء البرهان وحميدتي.. مسئول بوزارة الخارجية السودانية يكشف آخر التطورات

البرهان وحميدتي
البرهان وحميدتي

كشف مسئول في وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء عن آخر تحضيرات اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".

وقال مسؤول رفيع في الخارجية السودانية لصحيفة "سودان تربيون" المحلية، إن الترتيبات الخاصة بعقد اللقاء المباشر بين البرهان وحميدتي لم تكتمل حتى الآن، مضيفا "بحسب علمي لم تكتمل ترتيبات عقد اللقاء بعد".

ومن المنتظر أن يناقش اللقاء وقف إطلاق النار في السوادن بعد شهرو طويلة من الحرب والدمار الذي طال البلاد، إلى جانب مناقشة وصول المساعدات الإنسانية عبر توقيع اتفاق بين القائدين ومتابعة ومراقبة الايقاد.

ونقل موقع قناة الشرق الثلاثاء عن مصادر لم يسمها أن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان تسلم خطابا من رئيس منظمة ايجاد يدعوه للقاء قائد قوات الدعم السريع الخميس المقبل في جيبوتي.

وفي التاسع من ديسمبر الجاري، عقدت منظمة الإيقاد قمة استثنائية حول الأوضاع في السودان حظيت بمشاركة دولية واقليمية واسعة، وانتزعت القمة موافقة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، على عقد لقاء مباشر بينهما.

وزارة الخارجية السودانية لقاء البرهان وحميدتي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع حميدتي المجلس السيادي السوداني

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