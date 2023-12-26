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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح التريلر الرسمي لفيلم ليه تعيشها لوحدك

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" التريلر الرسمي الخاص بالعمل، تمهيداً لطرحه بجميع دور العرض بالسينمات فى مصر يناير المقبل.

كشف الفنان شريف منير، فى تصريحات تليفزيونية، عن تفاصيل فيلمه الجديد “ليه تعيشها لوحدك”، والذى يتعاون فيه مع زميله خالد الصاوي.

لمشاهدة التريلر اضغط هنا

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وقال شريف منير: "خالد الصاوي صديقي من زمان وبدايتنا مع بعض، أنا يمكن سابق شوية، خالد ممثل من نوع خاص أنا شبهته بالممثل العالمي رود ستايجر، لأنه ممثل تقيل وقوي".

وعن تعاونهما فى فيلم “وليه تعيشها لوحدك”، يقول شريف منير: "الفيلم رومانسي وفيه شوية مزيكا ومشاعر راقية وأحاسيس متناقضة وفيه تمثيل حلو، أنا وخالد الصاوي طالعين أصدقاء دراسة وكنا بنلعب مزيكا مع بعض وكانت حالة موجودة زمان وبترجع بينا من خلال أحداث قوية".

الإبداع الفني العائلة المالكة الفنان شريف منير تصريحات تليفزيونية دار الأوبرا مركز الابداع الفني

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