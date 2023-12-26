الرئيس الفلسطيني: خرجت لاجئا من منزلي وأعيش مأساة منذ 1948

كشف الرئيس محمود عباس، أبو مازن الرئيس الفلسطيني، عن أن أصعب لحظة مرت عليه في العدوان على قطاع غزة هي أنه عاش أزمة 1948 خاصة أنه خرج لاجئا من منزله ومنذ ذلك اليوم وهو يعيش في مأساة حقيقية.

حديث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون": "لسه عندنا صبر وعندنا أمل ويستحيل يروح الأمل، وأنا كل همي أن أبقي الأمل لدى الناس، اصبروا والأمل جاي رغم أنف الجميع".

وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن أوسلو كانت بريق أمل ولكن أمثال نتنياهو وغيره الذين يتحدثون أنها كارثة ضيقوا عليهم، ويعيشون الضيق في أسوأ حالاته، ولكن مازال الأمل موجود.