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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تحتفى بها الأوبرا ..لماذا سميت كسارة البندق بهذا الإسم

صدى البلد

على مدار عدة ليالى بدأت الثلاثاء أولى ليالى عرض بالية كسارة البندق الشهير على المسرح الكبير بالاوبرا المصرية. 

كسارة البندق هي قصة كلاسيكية مشهورة، وهي مأخوذة من رواية "كسارة البندق وملك الفئران" للكاتب الألماني إرنست ثيودور أماديوس هوفمان. تدور القصة حول فتاة صغيرة تدعى كلارا وحلمها بالحصول على كسارة البندق خلال عيد الميلاد. عندما تحصل عليها، تتمكن من فتح باب سحري ينقلها إلى عالم الأمير الدمشقي والمملكة الخيالية.

السبب وراء تسمية القصة "كسارة البندق" يعود إلى الجزء الأول من القصة، حيث تحصل كلارا على هدية عيد الميلاد وهي كسارة بندق صغيرة جميلة. عندما تتلقى الكسارة، تسقطها على الأرض وتتحطم. وبينما يحاول أخيها إصلاحها، يبدأ السحر يتلاشى وتصبح الكسارة شخصًا حقيقيًا يحارب جيش الفئران. ومن هنا جاءت تسمية القصة "كسارة البندق".

الكسارة ترمز في القصة إلى عنصر السحر والتحول، حيث يتم تحويل الكسارة العادية إلى شخصية حقيقية ويحدث العديد من الأحداث الخيالية. وتعتبر "كسارة البندق" رمزًا للأمل والفرح والسحر في فصل الشتاء وأجواء عيد الميلاد.

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