جامعة الإسكندرية: تشكيل لجنة لصيانة جميع معامل الكليات

أوضح رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، تشكيل لجنة ستقوم بجولة فى جميع الكليات لمراجعة المعامل والأجهزة وتقييمها ورفع تقارير تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة للأجهزه أو الإستبدال وشراء أجهزة جديدة، وذلك في إطار جهود الجامعة لتطوير المعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية بها.

كما استعرض رئيس الجامعة المستجدات فى إنشاء الفرع الدولى لجامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجامعات العالمية على أرض الجامعة ببرج العرب.

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية على تحديث قائمة (SCIE and SSCI) JCR 2021 المعتمدة من مجلس الجامعة، والتى تحتوى على ١٣٧٨٥ مجلة موزعة على ٢٩٩ تخصصا لتكون قائمة (SCIE and SSCI and AHCI) JCR 2022 التى تحتوى على ٢٢١٧٧ مجلة موزعة على ٢٥٤ تخصصا، والتى تم إصدارها حديثاً وذلك لمصلحة السادة الباحثين ليتم بدء تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير ٢٠٢٤.

ووافق المجلس على تخصيص عدد (٢٥٠) منحة دراسية بتخفيض قدره ٥٠% من قيمة الساعة المعتمدة للطلاب المتقدمين إلى برامج ودرجات الدراسات العليا بكلية التربية خلال ربيع ٢٠٢٤ للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للجهاز الادارى بالجامعة إستمراريه تطبيق المواصفة الدولية للايزو 9001/2015 داخل إدارات الجامعة المختلفة، بعد مراجعة فريق شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، والممنوحة للجامعة فى العام الماضي ٢٠٢٢ وتستمر لمدة ثلاثة سنوات مع المتابعة السنوية للشهادة، مقدماً الشكر لكل من شارك فى هذا الانجاز للارتقاء بمستوى الأداء داخل كافة إدارات الجامعة وتطور ادائهم عن العام الماضي والظهور بشكل مشرف.