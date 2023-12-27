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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: فيريرا أفضل مدرب أجنبي تعاملت معه

صدى البلد

أكد علاء عبد الغني نجم فريق الزمالك السابق أن البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للقلعة البيضاء افضل مدرب أجنبي تعاملت معه أثناء عمله داخل النادي الأبيض.

وقال علاء عبد الغني نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن كثرة تغيير المدربين وراء تراجع نتائج الزمالك مما تسبب في عدم الاستقرار إدارياً وفنياً للقلعة البيضاء في السنوات الماضية ".

وأضاف علاء عبد الغني:" أحمد عبد الرؤوف مدرب مميز ومكسب كبير لفريق بلدية المحلة وأتوقع يحقق نتائج جيدة مع الفريق هذا الموسم ".

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