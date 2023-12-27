محمد فاروق: بيكهام خارج حسابات الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك لم يتفاوض مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كيلوباترا، تحسباً للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "أحمد رمضان بيكهام من اللاعبين الجيدين في الدوري الممتاز، وتم ترشيحه من قبل وكلاء للاعبين ولكن الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب سواء شفهية أو رسمية".



وأشار إلى أن مسئولي الزمالك يصبون تركيزهم في حل أزمة القيد في المقام الأول، ومن ثم التركيز في ملف الصفقات، على حسب الاحتياجات الفنية وفقًا لرؤية الجهاز الفني.