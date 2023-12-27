طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية واقتراحات برغبة.. نشاط ملحوظ للنواب فى 2023

شهد عام 2023 نشاطا ملحوظا من جانب عدد كبير من النواب للأدوات البرلمانية المتنوعة ما بين طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة للوزارات المعنية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الأدوات البرلمانية.

أولا طلبات الإحاطة:

طلب إحاطة بشأن عدم إعلان نتائج أعمال حصر أعداد أوائل الخريجين

وكان من بين أبرز طلبات الإحاطة التى تم تقديمها مؤخرا كان طلب إحاطة مقدم من النائبة نشوى رائف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالي، بشأن عدم إعلان نتائج اللجنة الوزارية المُشكلة لحصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه لأكثر من عام ونصف.

طلب إحاطة بشأن خدمات مطار القاهرة وخروج مصر للطيران من تصنيف أفضل 100شركة

كما شملت طلبات الإحاطة أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب كريم طلعت السادات، موجه إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة ، بشأن سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة الدولي وخروج شركة مصر للطيران من تصنيف أفضل ١٠٠ شركة عالميا.

بسبب السكر والبصل.. أول طلب إحاطة لتغليظ عقوبة محتكرى السلع الأساسية

كما لم يتوانى النواب فى دورهم الرقابى لمواجهة محتكرى السلع الأساسية ، حيث كان من بين طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طلب إحاطة من النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، والذى تم توجيهه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لتغليظ عقوبة محتكرى السلع.

لعدم إلتزام المصانع.. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق

ولم يتوقف دور النواب بل امتد لدعم الفلاح المصرى ، والتى كان من أبرزها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والذى تم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق لعدم إلتزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للسوق المحلي للإستفادة منها في زيادة حجم صادراتها للخارج.

طلب إحاطة يحذر من الارتفاع المتواصل لحالات الطلاق

كما تصدى النواب من خلال أدواتهم البرلمانية ظاهرة الطلاق ، وكان من أبرزها طلب إحاطة مقد من النائبة آمال عبدالحميد، موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ورئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًا في حالات الطلاق في مصر.

طلب إحاطة للتحذير من تكرار كوارث هطول الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء

ومع دخول فصل الشتاء تدخل عدد من النواب لمواجهة كوارث هطول الأمطار والسيول ، وكان من أبرز طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الشأن طلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ولدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول استعدادات المحافظات في مصر بصفة عامة ومحافظات الوجه البحري بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية لمواجهة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.

ثانيا الأسئلة البرلمانية

سؤال برلماني بشأن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

كما امتد دور النواب إلى إستخدام الأدوات البرلمانية ، وكان من بينها السؤال البرلمانى الذى تقدمت به النائبة عايدة السواركة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ورئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان وشئون المجالس النيابية حول موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.

سؤال برلماني للحكومة بشأن خطتها لاستغلال موسم الشتاء في السياحة

ومع دخول فصل الشتاء أصبح هناك ضرورة ملحة لاستغلال موسم الشتاء فى السياحة ، وكان للأدوات البرلمانية دور بشأن ذلك ، والتى كان من بينها سؤال برلمانى من النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور وزير السياحة والآثار، بشأن خطتها للاستغلال الأمثل لموسم الشتاء سياحيًّا، خاصة بعد تأثر مدينتي شرم الشيخ وطابا بأحداث غزة.

سؤال برلماني حول أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار

ولم يكن النواب بمعزل عن الأزمة الإقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها على الإقتصاد المصرى ، حيث ظهر دور الأسئلة البرلمانية فى هذه الأزمة والتى كان من بينها سؤال برلمانى موجه من النائبة آمال عبدالحميد إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وإلى رئيس الوزراء ووزير التموين، حول أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ، رغم انخفاض سعر الدولار وتراجعه خلال الفترة الأخيرة.

سؤال برلماني حول خطة الحكومة لدعم المنتج المحلي في ظل حالة الإقبال الشعبي

وفى ظل حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للإحتلال الإسرائيلى برز دور المنتج المحلى ليحل بديلا عن المنتجات المستوردة الداعمة للإحتلال الإسرائيلى ، وكان من بين الأدوات البرلمانية التى تناولت ذلك سؤال برلمانى من النائبة نشوى رائف إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الحكومة لدعم المنتج المحلي في ظل حالة الإقبال الشعبي عليه ومقاطعة المثيل الأجنبي، و كذلك عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

سؤال برلماني حول خطة "الصحة" لترشيد استخدام المضادات الحيوية

وكان للأسئلة البرلمانية دور فى مجال الصحة ، وكان من أبرزها سؤال برلمانى من الدكتورة حنان حسني يشار إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات.

سؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن أزمة تعيين المدرسين لعدم اللياقة البدنية

ولم يكن النواب بمنأى عن أزمة تعيين المدرسين لعدم اللياقة البدنية ، وكان من بين الأسئلة البرلمانية التى تقدم بها النواب النائبة إيفلين متى إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بشأن أزمة مسابقة الـ30 ألف معلم.

سؤال برلماني بشأن تأجيل تطبيق قرار حظر تصدير البصل

وكان هناك تدخل من النواب بشأن قرار حظر تصدير البصل حتى أول أكتوبر الماضى ، وكان من بين الأسئلة البرلمانية سؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة بشأن تأجيل تطبيق قرار حظر تصدير البصل حتى أول أكتوبر.

ثالثا الإقتراحات برغبة

اقتراح برغبة لرئيس الوزراء لضم أصحاب العين الواحدة إلى ذوى الهمم

وكان هناك دور كبير للنواب بشأن حل مشاكل أصحاب العين الواحدة ، وكان من أبرز الإقتراحات برغبة المقدمة فى هذا الشأن إقتراح برغبة من النائبة ايفلين متى، لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن ووزير الصحة ، وذلك لضم أصحاب العين الواحدة إلى ذوى الهمم ، بحيث يحق لهم الإستفادة من كارت الخدمات المتكاملة.

شريك إستراتيجي.. مقترح برلماني بطرح حصة من مصر للطيران أمام القطاع الخاص

وفى ضوء خسائر شركة مصر للطيران كان للنواب تدخل من خلال مقترحاتهم ، وكان من بينها الإقتراح برغبة المقدم من النائبة آمال عبدالحميد إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ورئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، لطرح حصة من الناقل الوطني "مصر للطيران" على القطاع الخاص.

مقترح برلماني لإطلاق عملة عربية موحدة لمواجهة التقلبات العالمية

وفى محاولة لتوحيد العرب حتى لو كان من خلال العملة ، كان هناك اقتراح برغبة من النائبة آمال عبد الحميد، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن تبني مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية لإطلاق عملة موحدة للدول العربية لمواجهة التحديات المالية العالمية والتيسير على حركة التجارة العربية.

اقتراح برغبة لتوفير مسكن ليتيمات مؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعي

وفى دور إجتماعى للنواب لدعم الأيتام ، كان هناك إقتراح برغبة من النائبة ايفلين متى إلى وزيرة التضامن ووزير الإسكان بشأن توفير مسكن لليتيمات التابعين لمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعي.

اقتراح برغبة لحل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات

وكان للنواب دور واضح فى دعم أصحاب المعاشات ، حيث كان هناك اقتراح برغبة من المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، مقدم للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.