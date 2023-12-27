نفسي أفهم.. نجم الزمالك السابق يستنكر موقف فيتوريا بعدم ضم طارق حامد

علق بشير التابعي، نجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك، على قائمة روي فيتوريا استعداداً لأمم افريقيا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “نفسى أفهم قرار فيتوريا بضم نجم المنتخب اللى معتزل دولى من سنتين ومضمش طارق حامد”.

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن معايير اختيار المباريات الودية للمنتخب قبل أمم إفريقيا 2023.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2:"مباراة بلجيكا كانت عبارة عن دعوة تمت من قبلهم، وكنت أحتاج في هذا الوقت أن أختبر مستوى المنتخب الحقيقي ومباراة تونس لم نستفد منها بالشكل بسبب العديد من الظروف منها توقيت المباراة".

وأضاف: "غضبت بسبب الهزيمة من منتخب تونس لكننا أدينا في المباراة بشكل جيد للغاية والفريق بيننا وبين تونس في ذلك الوقت كان أن لاعبيهم منتظمون في المنافسات عكس لاعبينا".

وأكمل: "كنت غاضبا من معسكر سبتمبر لأن كل الأحداث التي وقعت أثرت على عملي مع منتخب مصر، وخلال المعسكر الأخير حاولت أن أطبق الشكل الذي سنمر به في أمم إفريقيا من خلال تأدية مباراة كل 3 أيام وكنت أريد كيف سيكون أداء واستشفاء اللاعبين".