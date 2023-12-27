نائب محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات بمدينتى شبرا الخيمة والخصوص.. صور

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة موسعة لرفع الاشغالات والتراكمات، ويتفقد أعمال الرصف الجارية بالخصوص وذلك فى إطار تكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة كافة الإشغالات والعمل على راحة المواطنين.



وتابع نائب المحافظ الحملة المكبرة لرفع الاشغالات بنطاق مدينة الخصوص، وشملت الحملة رفع الاشغالات التي تعوق حركة المواطنين بالطرق الرئيسية وتحرير محاضر باعة متجولين وإزالة كشك غير مرخص ومصادرة عدد من وحدات العرض غير المرخصة.



وتفقد " حماد " أعمال الرصف الجارية بشارع الخليج المصري لمتابعة أعمال نقل المرافق والتنسيق مع الجهات المعنية لرفع كافة المعوقات بالطريق، كما تفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع بنطاق المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.



كما تابع نائب المحافظ أعمال رفع التراكمات ومخلفات الهدم بحي شرق شبرا الخيمة وذلك بحضور اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة وسلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص وهاني عبد السميع وأحمد جمعة نائبي رئيس المدينة وقوة قسم شرطة الخصوص.

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