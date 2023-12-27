صحف الكويت| بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. وشرطة الشارقة تمنع الاحتفالات برأس السنة تضامنا مع غزة

تناولت صحف الكويت، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الكويتي والعربي.

صحيفة الأنباء

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأربعاء، وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

وأما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 14 درجة مئوية.

وفي خبر آخر، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله إن السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت أمس الثلاثاء، على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في الكويت، واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا.

وأعرب العبدالله عن ألمه وحزنه بهذا الخبر المفزع، راجيا من الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما عبر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب.

وأكد العبد الله أن وزارة الخارجية الكويتية تابعت وعلى مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن التنسيق جار حاليا مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية، مشيرا إلى أنه أوعز لسفارتنا في بغداد إلى متابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأشاد العبدالله بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.

ومن جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، امس، العثور على جثتين إحداهما لمواطن كويتي والثانية لسعودي في صحراء الأنبار، اثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم «داعش».

وذكر بيان للخلية على موقع «اكس»، أنه «اثر فقدان الاتصال بالكويتي فيصل المطيري والسعودي انور الظفيري اللذين دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد، وبتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة واهتمام ومتابعة حثيثة منه بتكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري بعد ان تعرضت مركبتهما إلى انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم داعش أدت الى احتراقها».

صحيفة الرأي

يُقدّر متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 85 دولاراً، أي أعلى بـ15 دولاراً عن السعر المقدّر في الميزانية عند 70 دولاراً، علماً أن متوسط سعر البرميل في ديسمبر الجاري احتُسب على 22 يوماً، وحتى يوم الجمعة الماضي.

وفي حين أن حجم الإنتاج النفطي للكويت المقدّر بميزانية السنة الحالية يبلغ نحو 2.676 مليون برميل يومياً، فإن هذا الإنتاج تراجع إلى نحو 2.548 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو الماضي، نتيجة تخفيض الكويت إنتاجها طوعياً بنحو 128 ألف برميل يومياً في ظل تحركاتها ضمن تحالف «أوبك+» لدعم استقرار الأسعار.

وإذا ما افترضنا أن الكويت صدّرت نفطاً بنحو 2.2 مليون برميل يومياً خلال ما مضى من السنة المالية الحالية، على اعتبار أن جزءاً من الإنتاج يذهب للاستهلاك المحلي، فإن الكويت تكون قد حققت إيرادات نفطية بنحو 1.73 مليار دينار في أول شهور السنة المالية 2023/2024، إذ بلغ متوسط سعر البرميل خلال الشهر نحو 85.5 دولار.

وبلغ متوسط سعر البرميل الكويتي خلال مايو الماضي بنحو 77.3 دولار، ما يفترض معه تحقيق الكويت لإيرادات نفطية بنحو 1.62 مليار دينار، في حين بلغ متوسط سعر البرميل 76.6 دولار في يونيو، وهو أقل متوسط حققه البرميل الكويتي خلال الأشهر التسعة المنقضية من السنة المالية الحالية، الأمر الذي خفّض الإيرادات النفطية خلال الشهر إلى 1.55 مليار دينار تقريباً.

وفي خبر آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قال اليوم، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ليس به جديد» إذ قال إن طهران عدلت عن إبطاء استمر شهورا في برنامج تخصيب اليورانيوم.

ونقلت وسائل الإعلام عن إسلامي قوله «لم نفعل شيئا جديدا ونقوم بذات الأنشطة وفقا للقواعد».

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران «زادت من إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج من منتصف 2023».

صحيفة القبس

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة في الكويت عن منعها لكافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، مضيفة في بيان رسمي أن «ذلك تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة».

وناشدت شرطة الشارقة الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والإلتزام، منوهة إلى أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات.

وفي خبر آخر، بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي اطار جهود وزارة الداخلية نحو استكمال عملية التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للجمهور، تعلن الوزارة عن مواعيد اطلاق خدمة تجديد اجازة تسيير المركبات عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 وخدمة تحويل المركبات ابتداءً من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

وتأتي هذه الخدمات في إطار التخفيف والتسهيل على المواطنين في عملية تجديد وتحويل المركبات عبر تطبيق «سهل» الحكومي.