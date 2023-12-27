أحمد عيد: عروسة من جهة إلكترونية أعادنى للمسرح بعد 15 عاما

كشف الفنان أحمد عيد عن تفاصيل عودته إلى المسرح بعد غياب 15 عاما من خلال مسرحية "عروسة من جهة الكترونية" والتى تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال أحمد عيد فى لقاء ببرنامج "عرب وود" : مشتغلتش مسرح من 15 سنة فعلشان اشتغل مسرح تاني كانت العملية صعبة بالنسبة لي وأنا موافقتش إني اشتغل كنت قلقان جدا وخايف لأن الوقوف على خشبة المسرح عايز ناس متدربة أوي ومتمرسة اوي".

وأضاف احمد عيد : لكن قولت أجرب، ولقيت التجربة جميلة جدا والشعب السعودي شعب جميل جدا ، الجمهور حبوب أوي بيحسسك إننا قاعدين مع بعض".

مسرحية أحمد عيد

وتبدأ احداث العمل حين تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته.

وكان قد روج المستشار تركي ال شيخ عن أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب تركي ال شيخ معلقًا : "مسرحية عروسة من جهة إلكترونية .. مسرحية كوميدية من بطولة الفنانين أحمد عيد ودرة فى المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي