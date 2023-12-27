منها السعودية والإمارات وإسرائيل.. ألمانيا تعلن بيع أسلحة برقم خرافي في 2023

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنها وافقت على إمدادات أسلحة بقيمة قياسية بلغت 11.7 مليار يورو هذا العام، مع توجه ثلث إجمالي الصادرات إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إن الرقم القياسي السابق تم تحطيمه في عام 2021، عندما وافقت برلين على إمدادات أسلحة بقيمة 9.35 مليار يورو، وبذلك يتجاوز الرقم القياسي هذا العام نظيره السابق بنحو 25%، في حين بلغت الزيادة عن العام الماضي 40%.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد الألمانية، شكلت إمدادات الأسلحة 6.15 مليار يورو، في حين شكلت المنتجات الدفاعية الأخرى 5.67 مليار يورو المتبقية.

وقد تلقت دول الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وأوكرانيا، واليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، ودول أخرى، ما يقرب من 90% من تلك الإمدادات.

وكان ثلث إجمالي الصادرات، البالغة قيمتها 4.15 مليار يورو، والتي تمت الموافقة عليها في الفترة من 1 يناير إلى 12 ديسمبر 2023، مخصصًا لـ أوكرانيا.

كما حصلت دول أخرى، مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على أسلحة بقيمة حوالي 1.76 مليار يورو.