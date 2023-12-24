لإحباط هجمات مخطط لها.. ألمانيا والنمسا تشددان قبضتهما الأمنية عشية عيد الميلاد

عززت الشرطة في مدينتي كولونيا الألمانية، والعاصمة النمساوية فيينا، من الإجراءات الأمنية؛ بعد مؤشرات على وقوع هجمات محتملة خلال عطلة عيد الميلاد.

وحسب صحيفة "ذا كانبيرا تايمز"، قالت السلطات الأمنية، إنها تلقت معلومات عن خطة محتملة لهجوم من جانب متطرفين على كاتدرائية كولونيا وكنيسة في فيينا.

واعتقلت المخابرات الداخلية النمساوية، 4 أشخاص، في تحقيق يتعلق بشبكة متطرفة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، عشية عيد الميلاد.

وقالت مديرية أمن الدولة والمخابرات بوزارة الداخلية النمساوية، إن التحقيقات جارية مع المشتبه بهم.

وذكرت مصادر أمنية، لوكالة الأنباء الألمانية، صباح اليوم الأحد، أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن فيما يتعلق بمؤامرة لهجوم على كاتدرائية كولونيا في ولاية شمال الراين وستفاليا الغربية.

وفحص ضباط الشرطة، زوار الكاتدرائية، اليوم الأحد؛ للتأكد من عدم وجود مواد خطيرة.

وذكرت صحيفة "بيلد" بأن المعتقلين هم مواطنون من طاجيكستان تعاونوا مع جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتفيد التقارير بأنه بالإضافة إلى النمسا وألمانيا، من الممكن أن يكون أعضاء الخلية قد خططوا لشن هجوم في إسبانيا.