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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه في يناير.. طرح بوستر جولة أخيرة لـ أحمد السقا

جولة أخيرة
جولة أخيرة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “جولة أخيرة”، البوستر الرسمي للعمل ، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة علي منصة أمازون العالمية . 

مسلسل "جولة أخيرة" من بطولة احمد السقا وأشرف عبد الباقي وأسماء أبو اليزيد وعلي صبحي ورشدي الشامي وحنان يوسف وتظهر الفنانة حنان مطاوع كضيف شرف داخل الأحداث. 

 

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تدور أحداث العما حول شخصية يحيى “أحمد السقا”، اذ يعمل طبيب ويعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA ، ولكنه  يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته  . 

مسلسل “جولة أخيرة” مكون من 9 حلقات وسيعرض يوم 25 يناير المقبل على Prime Video من تأليف محمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم الأحمدي  . 

ومن ناحية اخرى يخوض الفنان أحمد السقا سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل العتاولة من إخراج أحمد خالد موسى ويشاركه البطولة الفنان طارق لطفي وباسم سمرة.  

والمسلسل يتكون من 30 حلقة وهو من تألیف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى ومن المقرر بدء التصوير بعد الاستقرار على باقى طاقم العمل.

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