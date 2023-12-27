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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية على الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) وضبط (2 بندقية آلية - فرد محلى- عدد من الطلقات) و تنفيذ (824) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – 7 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين لهم معلومات جنائية).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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