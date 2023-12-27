عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في البحيرة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، مالكى محلى إكسسوارات هواتف محمولة، تخصص نشاطهم فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم “طبنجة - فرد محلى وطلقتين - كمية من مخدر الحشيش”.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة بدائرتى مركز وقسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن جميع المسروقات (14 هاتفا محمولا).

وفى مديرية أمن البحر الأحمر، تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، لقيامه بسرقة “مبلغ مالى، وساعة يد، وسماعة” خاصين بزوجته "أجنبية الجنسية" من داخل الشقة سكنهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

وفى مديرية أمن الجيزة، تم ضبط عاملين بمزرعة لقيامهما بسرقة 3 رؤوس ماشية من داخل المزرعة محل عملهما كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا باستغلال طبيعة عملهما داخل المزرعة، وارتكبا واقعة السرقة، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما سيئ النية "جزار" (تم ضبطه)، وبمواجهته أقر بعلمه بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية اكسسوارات التشكيلات العصابية الهواتف المحمولة العناصر الإجرامية المسروقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

ترشيحاتنا

المحافظ: جهة رقابية تحقق في إزالة عزبة أبو قرن لتطوير القاهرة القديمة

شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردنى بمطار القاهرة

رئيس موانئ أبوظبي: مصر من أقدم الدول البحرية وتتمتع بأهمية استراتيجية

الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني في مطار القاهرة | فيديو

اعزل نفسك فورا| أعراض جديدة تكشف إصابتك بمتحور كورونا.. تظهر على 20% من المصابين

الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني قبل انعقاد القمة الثنائية لبحث الأوضاع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ