سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في البحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، مالكى محلى إكسسوارات هواتف محمولة، تخصص نشاطهم فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم “طبنجة - فرد محلى وطلقتين - كمية من مخدر الحشيش”.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة بدائرتى مركز وقسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن جميع المسروقات (14 هاتفا محمولا).

وفى مديرية أمن البحر الأحمر، تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، لقيامه بسرقة “مبلغ مالى، وساعة يد، وسماعة” خاصين بزوجته "أجنبية الجنسية" من داخل الشقة سكنهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

وفى مديرية أمن الجيزة، تم ضبط عاملين بمزرعة لقيامهما بسرقة 3 رؤوس ماشية من داخل المزرعة محل عملهما كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا باستغلال طبيعة عملهما داخل المزرعة، وارتكبا واقعة السرقة، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما سيئ النية "جزار" (تم ضبطه)، وبمواجهته أقر بعلمه بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.