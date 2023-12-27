وزارة الدفاع الروسية تعلن إطلاق قمر صناعي في الفضاء للأغراض العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت قمرا صناعيا يهدف إلى تلبية احتياجات الوزارة، ووصل القمر إلى مساره المداري المقصود بعد إطلاقه من ميناء بليسيتسك الفضائي الروسي بواسطة صاروخ سويوز-2.1 في.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان له: "تم إطلاق القمر الصناعي إلى المدار ووضعه تحت سيطرة المنشآت الأرضية التابعة لقوات الفضاء الروسية".

وأضافت الوزارة: "تم إنشاء وصيانة اتصالات مستقرة للقياس عن بعد مع القمر الصناعي، بينما تعمل الأنظمة الموجودة على متنه بشكل طبيعي".

وتم إطلاق الصاروخ Soyuz-2.1v في الساعة 10:03 صباحًا بتوقيت موسكو (7:03 صباحًا بتوقيت جرينتش) من ميناء بليسيتسك الفضائي في منطقة أرخانجيلسك شمال غرب روسيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إطلاق القمر الصناعي ودورانه بشكل طبيعي.

وبعد إطلاق القمر الصناعي في المدار، قام ضباط من المركز الرئيسي لاستطلاع الفضاء الخارجي التابع لقوات الفضاء الجوي الروسية بإدخال معلومات عن القمر الصناعي في السجل الرئيسي للأجسام الفضائية التابع لنظام التحكم في الفضاء الروسي، وبعد ذلك بدأوا بنشاط في تحليل ومعالجة المعلومات حول الفضاء الجديد.