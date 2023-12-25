الجيش الروسي يدمر منظومتي دفاع جوي "أيرس- تي" ألمانيتي الصنع لقوات كييف

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي دمر منظومتي دفاع جوي مضادة للطائرات "أيرس-تي" ألمانية الصنع.



وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير محطة الرادار لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة "35 دي6".



وأضافت وزارة الدفاع الروسية : "وتم تدمير منظومتي دفاع جوي "أيرس- تي" اللمصنوعة في ألمانيا، ومستودع للوقود، بالإضافة إلى القوى البشرية والمعدات العسكرية في 113 منطقة".



وتابع البيان: "تم تدمير 40 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية،ومقاطعتي زابوروجيه و خيرسون".

