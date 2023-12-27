عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمعرض صنع في دمياط.. أسعار تنافسية تناسب الجميع وتصميمات متنوعة ترضى جميع الأذواق 

صدى البلد

أكد عدد من أصحاب المشروعات المشاركين في معرض "صنع في دمياط" للأثاث أهمية مشاركتهم في مثل هذه المعارض لما لها من دور تسويقي هام في القاهرة الكبرى باعتبارها أكبر أسواق الجمهورية، فضلا عن مساهمتها في تبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات وبعضهم البعض، والتعرف أيضا على أذواق الجمهور.

وأوضح العارضون الذين يشاركون في المعرض لأول مرة أن الأثاث الدمياطي على قدر من الجودة والسمعة ما يسمح لهم بالتوسع في تسويقه محليا والعمل على تصديره للأسواق الخارجية، وذلك بالدعم المقدم من الجهات الحكومية، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

txt

المكان والمواعيد.. تفاصيل انطلاق معرض “صنع في دمياط” للأثاث|فيديو

txt

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. باسل رحمي: استمرار معرض "صنع في دمياط"

وقال هيثم أبو راية، صاحب مصنع أثاث في دمياط: "أنا وشريكي محمد أردنا إنتاج شيء مختلف، فتخصصنا في إنتاج الترابيزات والكونسول باستخدام خامات طبيعية 100% وتصميمات عصرية غير معتادة تصلح لاستخدام المنزل العصري الحديث، ومشاركتنا في معرض صنع في دمياط للمرة الأولى كشف لنا إقبال الجمهور وتقديره لهذا النوع من المنتجات، وسنكون حريصين على المشاركة في كل معارض الجهاز لدورها الهام في تعريف الناس بنا". 

وأشاد بجودة الأثاث الدمياطي بشكل عام، قائلا: "الأثاث الدمياطي على قدر من السمعة والجودة ما يسمح لنا بالتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، ولن يتم ذلك إلا بالدعم المقدم من الدولة سواء مادي أو فني وتسويقي".

من جانبه، قال محمد العوضي، صاحب مصنع في مدينة الأثاث في دمياط متخصص في تصنيع الأنتريه والركنة: "نشارك في المعرض للوصول إلى عملائنا بشكل مباشر بعيد عن التسويق المعتاد من خلال السوشيال ميديا، خاصة العملاء الذين يرون مشقة في السفر إلى دمياط للتسوق، المعرض في قلب القاهرة والإقبال عليه عالٍ جدا، ونحن نستفيد من جهاز تنمية المشروعات بسعر مناسب، وبالتالي أسعارنا بالنسبة للعملاء النهائيين تنافسية".

وأضاف: "هناك استفادة مهمة أيضا في المعرض، وهي التعرف على أذواق الجمهور أو العملاء بشكل مباشر، فباعتبارنا مصنعا يسمح لنا ذلك بالتعديل على القطع وفقا لطلب العميل سواء في المقاسات والألوان والتصميمات".

بينما قال حسام عمر، صاحب معرض ومصنع في دمياط، إنه يشارك للمرة الثانية في المعرض: "المعرض يحظى بسمعة طيبة جدا وواسعة ويجد إقبالا كبيرا، وبالتالي فالمشاركة فيه هدف لكل صاحب منتجات أثاث لما لها من أثر تسويقي على منتجاته، وهنا نتبادل الخبرات مع الزملاء، ما يدفعنا للتنافس بشكل أكبر لإنتاج أكثر القطع ملاءمة لأذواق الجمهور وبأسعار معتدلة".

جدير بالذكر أن معرض "صنع في دمياط" يتم تنظيمه بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بصلاح سالم وتستمر فعالياته حتى يوم السبت 30 ديسمبر، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ويضم المعرض تشكيلة أثاث متنوعة بتخفيضات تصل لـ 30%، وأسعار الغرف تبدأ من 15 ألف جنيه.

صنع في دمياط القاهرة الكبرى اصحاب المشروعات الاثاث الأثاث الدمياطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

قبل انطلاق مارثون الامتحانات.. علي جمعة يكشف عن سورة تقوي الذاكرة وتمنع النسيان

بمناسبة قرب 2024.. فيديو جديد مذهل لأطفال غزة

صحف عبرية: 44 مصابا من جنود جيش الاحتلال في 24 ساعة

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلي 21 ألفا و110 شهداء

التغييرات الصحفية.. اجتماع مهم للهيئة الوطنية بشأن رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية

بوتين: مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ