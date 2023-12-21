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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. باسل رحمي: استمرار معرض "صنع في دمياط"

صدى البلد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على التعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعة الوطنية والتي تستهدف في أحد محاورها النهوض بصناعة الأثاث خاصة في محافظة دمياط وتطويرها ومساعدتها على تطبيق معايير الجودة العالمية مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من التوسع في مشروعاتهم وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والارتقاء بجودة منتجاتهم للتوسع في التصدير للخارج وتخفيض الواردات مما يسهم في الحد من الانفاق الدولارى. 

جاء ذلك بمناسبة افتتاح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الخميس معرض «صنع في دمياط» للأثاث وذلك بحضور شريف المواردي رئيس هيئة المعارض ولفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة. ويتم تنظيم المعرض بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من 21-30 ديسمبر 2023.

ولفت رحمي إلى وجود تنسيق مستمر بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط لتوفير مجموعة متكاملة من الحزم التمويلية لمشروعات الأثاث والصناعات التكميلية وذلك ضمن مبادرة أطلقها الجهاز بالتعاون مع المحافظة تحت شعار "تدوم دمياط مع جهاز تنمية المشروعات". 

وأوضح رحمي أن التمويل الجديد الذي يقدمه الجهاز لمصنعي الأثاث بمحافظة دمياط يستهدف ضخ إجمالي 50 مليون جنيه لمصنعي الأثاث يستفيد منها ما يزيد على مائة مشروع وذلك بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد سواء كان جديدا أو قائما يتم تحديدها وفقا لاحتياجات المشروع ودراسة الجدوى ويتم من خلالها تمويل رأس المال العامل وشراء آلات ومعدات وذلك بأسعار فائدة تنافسية.

وأشار إلى أن الجهاز قام منذ يوليو 2014 بضخ تمويلات بلغ قدرها 249.6 مليون جنيه لقطاع الأثاث وتجارة تصنيع الموبيليا في دمياط تم من خلالها تمويل 5809 مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وفرت ما يزيد عن 18 ألف فرصة عمل.

وكشف رحمي أن الدورة الحالية تعد استكمالا لنجاح الثلاث دورات التي أقيمت خلال هذا العام بمشاركة 277 عارضا بإجمالي مبيعات وتعاقدات بمبلغ 105.6 مليون جنيه.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن تنظيم المعرض بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بشكل دوري إنما يأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بالعمل على دعم واحد من أهم قطاعات الصناعة الوطنية التي تضم الآلاف من العاملين المهرة الذين يسهمون في تطوير صناعة الأثاث في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي كما تتمتع منتجاتهم بقدرة تنافسية مرتفعة وإمكانية للنفاذ للأسواق الخارجية والتصدير. 

وأشادت عوض بالنجاح الذي حققه المعرض في دوراته السابقة مؤكدة أن تنظيم المعرض بشكل منتظم بمحافظة القاهرة انعكس إيجابا على التوسع في تسويق منتجات أصحاب المشروعات مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها، كما يساعدهم في الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

وأوضحت أن المحافظة تعمل على التعاون مع مختلف جهات الدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية الواعدة التي تشتهر بها المحافظة ومن أبرزها صناعة الأثاث.

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