المكان والمواعيد.. تفاصيل انطلاق معرض “صنع في دمياط” للأثاث|فيديو

كشف حسام شبكة، مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط تفاصيل انطلاق فعاليات معرض "صنع في دمياط” للأثاث، قائلًا إن المعرض هذا العام يشهد تنوعًا كبيرًا في المعروضات، وذلك بمشاركة 65 عارض.



وأضاف “شبكة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن المعرض مُقام في قاعة مشاريع مصر جهاز تنمية المشروعات في أرض المعارض في صلاح سالم، وتم افتتاحه أمس ومستمر على مدار 10 أيام حتى يوم 30 ديسمبر 2023.



وتابع حسام شبكة، مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط أن المعرض يفتح أبوابه من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.