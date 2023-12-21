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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 66 عارضا.. افتتاح معرض صنع في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، واللواء شريف المواردى رئيس هيئة المعارض، اليوم ، معرض الأثاث " صنع في دمياط " فى دورته الرابعة لعام ٢٠٢٣ بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض شارع صلاح سالم بمدينة نصر محافظة القاهرة، فى الفترة من ٢١ وحتى ٣٠ ديسمبر الجارى.

حضر  الافتتاح رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسام شبكة مدير فرع الجهاز بدمياط،  ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط ، ويأتى المعرض على مساحة ٦٠٠٠ متر ، وبمشاركة ٦٦ عارضا من صناع الأثاث بالمحافظة بالغرفة التجارية ومدينة دمياط للأثاث واللجنة النقابية لصناع الأثاث والجمعيات.

وخلال الافتتاح، تفقدت المحافظ ورئيس الجهاز أروقة المعرض الذى تضمن مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيكى والمودرن والذى يناسب جميع الأذواق وكافة مساحات الوحدات السكنية بأسعار مناسبة ، حيث أكدت محافظ دمياط خلال التفقد على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم أمام الجمهور.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن معرض صنع في دمياط تم اطلاقه منذ عام ٢٠١٦ بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ليصل اجمالى عدد الدورات المنفذة به حتى اليوم ٢١ دورة شارك خلالها ١١٢٢ عارضا، كما حقق المعرض بدوراته العشرين المنفذة على مدار تلك السنوات حجم مبيعات تجاوز ١٨٩ مليون جنيه، لافتة الى أن المعرض يأتى فى إطار خطة الدولة نحو تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث التى تشتهر بها  ، كما أشارت إلى حرص المحافظة على استكمال تلك الشراكة المتميزة لدعم القطاع الصناعى الأهم والاشهر بدمياط و تشجيع هذه الصناعة الوطنية والعمل على تطويرها بشكل يلبى متطلبات السوق المحلى وصولا إلى التصدير والمنافسة العالمية.

وأكدت محافظ دمياط، عزم المحافظة إطلاق المزيد من المبادرات بالتعاون مع الجهاز وذلك فى إطار البروتوكول المبرم مع الجهاز لدعم صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، وتطلعها إلى توسيع دائرة التعاون مع الجهات المختلفة لخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث، ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر الى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على  هذه الشراكة المتميزة.

ومن جانبه، أكد باسل رحمى اهتمام الجهاز بتنظيم معرض صنع في دمياط عبر دورات يتم اطلاقها كل عام وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم صناعة الأثاث باعتباره من أهم الصناعات الوطنية التى تتمتع بميزة تنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدا حرص الجهاز على تقديم الدعم المالى والفنى للتكتلات الإنتاجية، وأوضح رئيس الجهاز أن معرض " صنع في دمياط " يشهد مشاركة واسعة من الصناع ، حيث أكد أن الجهاز يحرص دوما على تقديم الدعم اللازم لهم بما يساهم فى تطوير الصناعة ورفع القدرة الانتاجية وتأهيل المنتجات للتصدير.

وعلى هامش المعرض ، ناقشت المحافظ ورئيس جهاز تنمية المشروعات آخر التطورات لدعم صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها فى إطار البروتوكول المبرم بين الجانبين ، كما بحثت الدكتورة منال عوض مع رئيس هيئة المعارض بوزارة الصناعة سُبل مد جسور التواصل لدعم الصناع وإشراكهم بالمعارض الدولية.

دمياط افتتاح معرض التطورات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الشراكة المتميزة السوق المحلي الصناعة الوطنية

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