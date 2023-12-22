عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقوس الخطر يدق| أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعانون من المجاعة

صدى البلد

سبّبت الحرب دمارا هائلا في غزة حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة وفرّ 1,9 مليون شخص من منازلهم وقراهم ومدنهم، وفق الأمم المتحدة.

ويعاني أكثر من نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة من المجاعة نتيجة النقص الحاد في المساعدات الغذائية التي وصلت إليهم، وفقا لتقرير صدر الخميس عن 23 وكالة تابعة للأمم المتحدة ووكالة غير حكومية. وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأوضح عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي أن "الأوضاع في غزة معقدة جدا، وأن سكان القطاع يعانون نقصاً حاداً في الغذاء". وأشار إلى أن واحدا من كل أربعة أشخاص في غزة يعاني من جوع شديد أو حاد.

وحذر حسين من أن هناك خطرا من حدوث مجاعة في قطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا استمرت الحرب وتم تقييد وصول المساعدات الإنسانية، وقد يتسبب ذلك في تفشي الأمراض على نطاق واسع.
 

غزة الأمم المتحدة قطاع غزة يورونيوز برنامج الأغذية العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد الأوقاف.. تعرف عليه

الصحة الفلسطينية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي يرتفع إلى 20057 في غزة

ناقوس الخطر يدق| أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعانون من المجاعة

أخبار السيارات | أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر..كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا الثمن

جيش الاحتلال يعلن سقوط ق.تلى ومصابين في صفوفه

قوات الاحتلال ترتكب إعدامات ميدانية مقابل برج الجلاء| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين البصل الجديد والقديم.. عروسة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

خلطة بدون بيض .. سر عمل القرنبيط المقرمش

الكيلو بـ 15 جنيها .. الفرق بين البصل الجديد والقديم

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ