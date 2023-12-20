المتحدث باسم "اليونيسف" يعبر عن غضبه: أطفال غزة يموتون من الألم |فيديو

تعاني الرعاية الصحية في غزة من افتقار شديد نتيحة الحرب وتدمير الجيش الإسرائيلي لمعظم المستشفيات في قطاع غزة، الذي يفاقم عدد الوفيات إلى درجة تفوق تلك التي يسببها القصف المباشر حسب منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، جيمس إلدر “أنا غاضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف بالمستشفيات يقتلون من المضاعفات والألم بسبب عدم توفر الإمدادات اللازمة للعلاج”.

وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



في سياق متصل قالت وزارة الصحة بغزة إن القوات الإسرائيلية احتجزت 240 شخصًا من كوادر طبية ومرضى ونازحين داخل مستشفى العودة شمال قطاع غزة.