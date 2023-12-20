مشاهد كارثية لآثار القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية |فيديو

استهدف القصف الإسرائيلي منازل مدنيين ونازخيين في مدينة رفح الفلسطينية، مما أسفر عن مقتل نحو 28 شخصا أغلبهم من عائلة الصحفي عادل زغرب، في جنوب قطاع غزة.

وقال صلاح زعرب، أحد السكان المحليين:"سمعنا صوت ضربة قوية واهتزت المنازل، وهربنا إلى الخارج وعثرنا على جثث أشخاص تحت ركام هذا المنزل، وكان بداخله 20 شخصًا، وتدمر أيضا منازل نازحين من غزة، كانوا يقيمون مع أحد أقاربنا، الصحفي، عادل، كان يسكن معه 100 شخص من غزة، استشهد منهم 10، وأصيب العشرات"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وخلف القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حتى الاثنين 19 ألفا و453 قتيلا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، كما تسببت الحرب في دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.