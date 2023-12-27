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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة السبب| مطاردة لسيارة نقل قلاب تنتهي بوفاة قائدها بالخانكة

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشادة بين شخصين بدائرة المركز وقيام أحدهما بالاصطدام بالآخر بسيارته ووفاته . 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة بين (مالك شركة أسمدة ومبيدات حشرية "توفـى إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله للمستشفى - جار المتوفـى "سائق نقل") لقيام الثانى بمحاولة إيقاف سيارته (نقل قلاب) بقطعة أرض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك قام على إثرها الثانى بإستقلال سيارته والإصطدام عمداً بالأول مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته . 

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبطه والسيارة قيادته , وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية الاصطدام عمدا البحث الجنائي أمن القليوبية شرطة الخانكة قطعة أرض فضاء

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