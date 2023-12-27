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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاول سرقته فأنهى حياته.. تفاصيل واقعة العثور على جثة طالب ببنى سويف

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف بإستقبالها (طالب ، مقيم بدائرة المركز) مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ .

وبالفحص أكدت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) وأنه حال سير المُصاب بالطريق العام بدائرة المركز وبحوزته (مبلغ مالى) أثناء محاولة المتهم سرقة المبلغ المالى قاومه المجنى عليه فقام بالتعدى عليه مما أدى لحدوث إصابته وإستولى على المبلغ المالى ولاذ بالهرب .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية الامن العام البحث الجنائي العثور على جثة الطريق العام المجني عليه امن بنى سويف

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