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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيبة تكشف عن الأسماك المجمدة الفاسدة بالأسواق

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك منشورًا عن الأسماك المجمدة. 

وقالت "نوح"اذا كان السمك ملتصق اببعضه ومغطي بالثلج كليا بشكل صعب  فتأكد ان السمك اعيد تجميده اكتر من مرة وهذا دليل علي فساده.


وتابعت أن السمك المجمد السليم مجرد فكه من التلج فيوجد جسمه متماسك وجلده متماسك ولامع  البطن مش مفتوحة كما أن لون العيون والخياشيم طبيعي فعند فتحه نجد اللحم ابيض نظيفا والعظم متماسك والاحشاء الداخلية خالية من اي ديدان.

أما عن السمك الطازج يعرف باختبار بسيط.
وبوضع السمكة في الماء تستقر بالقاع لو طفت ع السطح تبقي فاسدة 
١-الرائحة مقبولة أما رائحة اليود مثل  السمك البلطي  
اما الاسماك الدهنية مثل الماكريل  والتونة لانها بتكون سمينة فتكون رائحتها متغيرة  .
٢-العين لامعة والقرنية شفافة.
٣-الخياشيم حمراء زاهية خالية من المخاط والروايح  الكريهة.

ولايسمح بوجود الديدان الاسطوانية واطوارها والاوليات المتحوصلة في رأس السمكة.
٤-القشور ثابتة بقوة بالجسم.
٥-الجلد خاليا من التسلخات والكدمات.


٦-ذات قوام متماسك لون اللحم ابيض (ابيض بني شفاف) ويكون اللحم متماسك.
٧-عند الضعط بالاصبع علي سطح السمكة لا تتأثر أو تهبط
 

*علامات الفساد في الاسماك:- 
--بوضع السمكة في الماء تطفو علي السطح.
١-رائحة غير مقبولة-القشور سهلة النزع.
٢-العيون مغطاة بقليل من اللزوجة والقرنية معتمة.
٣-الخياشيم لونها بني قاتم او صفراء او خضراء عليها مخاط لزج كريهة الرائحة.
٤-الجلد فاقد اللمعان مغطي بطبقة مخاط.
٥-بالضغط بالاصبع علي لحم السمكة يستمر الانخفاض بعد زوال الضغط.
٦-قوام الاسماك غير متماسك(طري).
٧-حدوث تهتك في قوام اللحم (متهرئ او متعجن او سهل الفصل من العظام).
٨-قد يحدث انفجار للتجويف البطني للأسماك الكاملة دليل علي تمام فسادها.

بفتح السمكة هتلاقي 
--و دم متأكسد منتشر بين العضلات وريحة غير مقبولة 
كل الاحشاء الداخلية متورمة وكريهة 
--اصفرار الدهن تحت الجلد مع 
-وجود دم حول سلسلة الظهر وطبعا لا يؤكل. 

أسماك الأسماك الدهنية الدكتورة سماح نوح السمك الطازج سمك البلطي

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