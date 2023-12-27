شركة روساتوم النووية الروسية تعلن فتح فرع لها في مصر

أعلنت شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية الروسية، اليوم الأربعاء، عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في مصر وذلك خلال عرض رسمي جرى في أحد فنادق القاهرة.

وقالت الشركة النووية الروسية في الحفل، إن افتتاح مكتب تمثيلي في مصر يعد علامة فارقة في سعينا لتعزيز العلاقات بين مصر وروساتوم.

وتتعاون روساتوم حاليًا مع مصر لبناء أول محطة للطاقة النووية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وهي محطة الضبعة.

وسيتم بناء محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويعد هذا أول مشروع كبير لشركة روساتوم الروسية في أفريقيا، حيث بحلول عام 2028، ستقوم الشركة الروسية ببناء 4 وحدات مجهزة بمفاعل VVER-1200، وستقوم بتسليم الوقود النووي، وتدريب الموظفين، وتقديم الدعم في التشغيل والخدمة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل كل وحدة.

وتتوقع مصر أن تصل أول محطة للطاقة النووية لديها إلى طاقتها الكاملة بحلول عام 2030.