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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان يوضح حقيقة رئاسة شركة الكرة في نادي الزمالك

صدى البلد

نشر الإعلامي محمد فاروق جزءًا من تصريحات أحمد سليمان، عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب محمد فاروق: "سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كل ما يثار عن تولي أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة الكرة في نادي الزمالك ليس صحيحا".

وكشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، كواليس مفاوضات مجلس إدارة القلعة البيضاء، لتجديد عقود لاعبيها الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وقال أحمد سالم، في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” عبر قناة “الزمالك” مع محمد أبو العلا: “الجلس الأبيض يعمل على حل الكثير من الملفات داخل القلعة البيضاء، والتي يأتي أبرزها، تجديد عقود لاعبيه”.

وأضاف: “هناك بعض اللاعبين يعد التجديد لهم أمرا محسوما، والذين يأتي على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما”، مشددًا على أنهم أبناء للنادي ولا يُمكن رحيلهم عن القلعة البيضاء.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الزمالك: “سوف يتم حل أزمة القيد خلال الأيام المُقبلة، والذي يعد أحد أهداف المجلس خلال الفترة الحالية”.

وعن انتشار تقارير رحيل أحمد سيد زيزو، أكد سالم أن اللاعب هو الأفضل في مصر، ولا غنى عن وجوده داخل الزمالك.

واختتم سالم تصريحاته بشأن تجديد أحمد فتوح عقده قائلا: “أثبت اللاعب حُسن نواياه بتقبل العقوبات الموقعة عليه، والاعتذار عما بدر منه، وبالتالي تم فتح صفحة جديدة معه”.

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