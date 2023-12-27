فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصعيد القتال في قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية ،اليوم الأربعاء، إن باريس تشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل أنها ستكثف وتطيل القتال ضد نشطاء حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الفلسطينية في غزة.



وكررت الوزارة بقوة دعوتها إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، منددة بـ القصف الممنهج الذي خلف مجددا العديد من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة.

وفي هذا السياق، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم ، سلسلة غارات جوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات الجوية بلدات عيتا الشعب، ومروحين، ورامية، وطير حرفا، والضهيرة وجبل بلاط.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات ميس الجبل، وشبعا، وكفر شوبا، وراشيا الفخار.