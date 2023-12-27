جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب الأزمات القلبية في الشتاء

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعض النصائح عن طرق الحفاظ علي القلب في الشتاء.

وقال شعبان في منشوره: " البرد وأزمات القلب فحذارِ من خطورة البرد علي القلب.. انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم مع تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب.

وأشار إلى أن محاولة القلب الاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم، قد يؤدي إلي تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية ومن ثم أزمة قلبية، كما أن ما يساعد على ذلك قلة شرب الماء لعدم الإحساس بالعطش.

وأضاف أن الإصابة الإنفلونزا والتهابات الزور والنزلات الشعبية قد تفاقم حالة مرضي القلب وكبار السن والأطفال فهم الأكثر عرضة لمشكلات القلب في البرد

النصائح والاحتياطات لتفادي الأزمة القلبية:

تجنب التعرض لتيارات الرياح

والبرد الشديد

تجنب الخروج المفاجيء من مكان دافئ إلي مكان بارد

ارتداء طبقات عديدة من الملابس لحبس الهواء بين طبقة والأخري مما يحافظ علي حرارة الجسم.

غطاء الرأس والرقبة والأذنين يساعد في عدم انخفاض حرارة الجسم

شرب الماء بانتظام والسوائل غير السكرية بمعدل لا يقل عن ٢ لتر يوميا.

تجنب شرب الصودا والمشروبات الغازية.

المشروبات صديقة القلب في الشتاء

الشاي الأسود أو الأخضر والقهوة والزنجبيل بدون سكر.

تجنب التدفئة الزائدة.

وعند الإحساس بوجع في الصدر أو عدم ارتياح يجب استشارة طبيب القلب قبل تعليق الوجع علي شماعة البرد المفتري عليه.