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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركتا شحن دنماركية وفرنسية تعلنان استئناف مرور سفنهما في البحر الأحمر

شركة CMA CGM الفرنسية
شركة CMA CGM الفرنسية

أعلنت شركتا ميرسك الدنماركية للشحن وCMA CGM الفرنسية، اليوم الأربعاء، استئناف مرور سفنهما في البحر الأحمر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت شركة ميرسك الدنماركية، اليوم الأربعاء، إنها حددت موعدًا لسفر عشرات من سفن الحاويات عبر البحر الأحمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، في علامة أخرى على استئناف شركات الشحن العالمية عملهما، في وقت تزايد هجمات مليشيا الحوثي اليمنية على السفن، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

وقالت ميرسك إنها تستعد للعودة إلى البحر الأحمر للقيام برحلات شرقًا وغربًا، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر.

وأضافت أن الجدول الزمني يظل عرضة للتغيير بناءً على خطط طوارئ محددة قد يتم تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

من جانبها قالت شركة CMA CGM الفرنسية، إنها ستزيد عدد السفن في البحر الأحمر.

فيما قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها لا تزال تعتبر الوضع خطيرًا للغاية بحيث لا يمكن استئناف العمل، مضيفة أنها ستواصل تغيير مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح.

ولفت المتحدث: "نحن نقيم الوضع باستمرار ونخطط للمراجعة التالية يوم الجمعة".

شركة ميرسك التجارة العالمية الحوثي هجمات مليشيا الحوثي تعطيل التجارة العالمية

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