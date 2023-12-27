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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد ترميمه.. نقل تمثال زعيم الفلاحين لمكانه الجديد بميدان عرابي بالزقازيق |شاهد

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع يسري راشد رئيس حي أول الزقازيق أعمال نقل تمثال عرابي ووضعه في مكانه الجديد بالميدان ، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الترميم والصيانه اللازمه له ، ليتماشى مع أعمال التطوير والتجميل التي يشهدها الميدان والتي تأتي بالتزامن مع إنهاء الأعمال بنفق عرابي تمهيداً لتشغيله أمام حركة السيارات.

أكد محافظ الشرقية أن تمثال عرابي يُعد أحد أهم الرموز التاريخية بالمحافظة ويمثل تحفة فنية تم وضعه فى الميدان ليجسد وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي ابن قريه هرية رزنة أمام خديوي البلاد آنذاك مطالبا بالعدالة والحراية والكرامة.

محافظ الشرقية يتفقد شركة المياه لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

أضاف المحافظ أنه جاري الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل ميدان عرابي والتي تشمل إقامة جداريات ومقاعد إنتظار للمواطنين وتم مراعاه اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلائم مع حجم الأعمال الجارية بالنفق وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الجهاز التنفيذي والشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء نفق عرابي وتطوير وتجميل الميدان وصيانة التمثال ليخرج بالصورة المشرفة التي تليق بأحد أهم رموز الحركة الوطنية في مصر علي مدار تاريخها القديم والحديث.

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الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق حركة السيارات ممدوح غراب محافظ الشرقية محافظ الشرقية محافظ الشرقية يتفقد

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