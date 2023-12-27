بأقل تكاليف.. طريقة عمل بان كيك

قدم الشيف حسن ترحيني، طريقة عمل بان كيك لذيذ وشهي، مناسب للشتاء.



مكونات بان كيك

1 بيضة (يفصل البياض عن الصفار)

4 ملاعق زبدة

نصف كوب حليب سائل

كوب طحين

ملعقتا اكل سكر

ملعقة اكل بيكنج بودر

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير بان كيك



يضاف كوب الطحين إلى السكر والبيكنج بودر وملح ويخلط بواسطة شوكة جيدا.

يخلط بياض البيض جيداً

يخلط صفار البيضة والزبدة

يضاف الصفار والبياض بالتدريج إلى خليط الطحين والسكر

يصب الحليب فوقه بالتدريج حتى يصبح المزيج متماسك ويترك جانبا

توضع الزبدة المتبقية في مقلاه على النار.

يضاف قليلا من الخليط فى المقلاة.

تقلب على الجانبين حتي يصبح لونها ذهبي.

نكرر نفس الشيء حتى انتهاء الخليط

يمكن تحليتها بصوص الكراميل أو قطر العسل او حشوها بأي شي تحبينه.