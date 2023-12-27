سائق ضحك على ابني وهتك عرضه.. والدة صغير أكتوبر تروي التفاصيل ‏

قالت بسمة عبد المجيد، والدة الطفل الذي تعدى عليه سائق وهتك عرضه في اكتوبر، ان المتهم اصطحب نجلها إلى مسكنه كونه من المتوليين ملاحظته و رعايته سائق خاص للمجني عليه مستغلا حداثة سنه موهما إياه باللهو معه.

واكدت والدة الطفل في أمر الإحالة، أن المتهم عندما انفرد بطفلي كشف عن عورته وتعدى عليه حتى استطالت يده لمواطن عفته.

وكانت اصدرت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق، بالسجن المشدد 7 سنوات؛ على خلفية اتهامه بخطف طفل والاعتداء عليه في منطقة أكتوبر.

صغير اكتوبر

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة السيد حسن محمد.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 18004 لسنة 2022 جنايات ثان 6 أكتوبر، أن المتهم خطف بالتحيل طفلًا هو المجني عليه 4 سنوات، بأن استدرجه لمسكنه تحيلًا - كون المتهم يعمل سائق خاص للمجني عليه - موهمًا إياه باللهو معه، وما أن وصل بفريسته لباب مكيدته حتى أدخله لمسرح جريمته - غرفة المتهم - مستغلًا حداثة سنه متمكنًا بتلك الوسيلة من الاختلاء به لإنفاذ جرمه، فتمكن من ذلك من انتزاعه من بيئته الطبيعية وإبعاده عن أعين ذويه.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى، وهي أنه في ذات المكان والزمان، تعدى على المجني عليه المار ذكره بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات